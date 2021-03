Vaccino covid, test Moderna su nuovo siero mRna: “Si conserva in frigo” (Di lunedì 15 marzo 2021) Un nuovo Vaccino anti-covid a mRna ma conservabile alle temperature di un normale frigorifero e quindi in grado di semplificare la distribuzione e la somministrazione delle ‘iniezioni scudo’ da parte degli operatori sanitari di tutto il mondo. È il siero che sta testando l’americana Moderna che ha annunciato l’avvio della sperimentazione clinica. “Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 1 sul nostro candidato Vaccino covid-19 di prossima generazione, mRna-1283 – dichiara Stéphane Bancel, Ceo di Moderna – I nostri investimenti sulla nostra piattaforma mRna ci hanno permesso di sviluppare un potenziale Vaccino stabile in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Unanti-mabile alle temperature di un normalerifero e quindi in grado di semplificare la distribuzione e la somministrazione delle ‘iniezioni scudo’ da parte degli operatori sanitari di tutto il mondo. È ilche staando l’americanache ha annunciato l’avvio della sperimentazione clinica. “Siamo lieti di iniziare questo studio di fase 1 sul nostro candidato-19 di prossima generazione,-1283 – dichiara Stéphane Bancel, Ceo di– I nostri investimenti sulla nostra piattaformaci hanno permesso di sviluppare un potenzialestabile in ...

