Vaccino Covid, parte a Milano il primo drive through al Parco Trenno trasformato in polo vaccinale (Di lunedì 15 marzo 2021) Sistema rapido per i vaccini: tutto in 5 minuti e in auto. Duemila al giorno. Partono gli insegnanti con la somministrazione di AstraZeneca (15 minuti di attesa per le reazioni)

