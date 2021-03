Vaccino covid in auto, a Milano e Roma ecco i drive through (Di lunedì 15 marzo 2021) In auto per ricevere il Vaccino contro il covid in pochi minuti. Molti dei drive through allestiti dall’esercito in Italia per fare i tamponi diventeranno poli vaccinali. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Milano per l’inaugurazione di uno di questi, al Parco Trenno. Nell’area si punta ad arrivare a 2000 vaccinazioni al giorno. “Sono qui – ha detto- anche per testimoniare l’impegno delle nostre forze armate in uno dei punti in cui stanno svolgendo il loro lavoro. Sono 138 – ha ricordato Guerini – i drive through allestiti dalla Difesa nel Paese, di cui 28 in Lombardia, per dare impulso al tracciamento con i tamponi. Questo è un esempio dell’evoluzione di questa attività, che sempre più andranno verso l’evoluzione in poli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Inper ricevere ilcontro ilin pochi minuti. Molti deiallestiti dall’esercito in Italia per fare i tamponi diventeranno poli vaccinali. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, aper l’inaugurazione di uno di questi, al Parco Trenno. Nell’area si punta ad arrivare a 2000 vaccinazioni al giorno. “Sono qui – ha detto- anche per testimoniare l’impegno delle nostre forze armate in uno dei punti in cui stanno svolgendo il loro lavoro. Sono 138 – ha ricordato Guerini – iallestiti dalla Difesa nel Paese, di cui 28 in Lombardia, per dare impulso al tracciamento con i tamponi. Questo è un esempio dell’evoluzione di questa attività, che sempre più andranno verso l’evoluzione in poli ...

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - ladyonorato : Ora i medici chiedono lo #scudopenale per proseguire le vaccinazioni, dopo le diverse indagini aperte in varie regi… - bb91687509 : RT @LueTommaso: A volte sono le scelte impopolari quelle di cui ha bisogno il nostro paese. Viva il generale #Figliuolo e grazie a chi prov… - celestinoceles7 : RT @Nellina38303549: Vaccino Covid in Francia, infermieri e dottori contrari: solo il 30% lo ha fatto -