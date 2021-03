Vaccino Covid, dal 17 marzo apre piattaforma per personale scuola Campania che lavora fuori regione (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili. Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della regione Campania le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevata fragilità (Categoria 1: persone estremamente vulnerabili, disabilità grave). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili. Da mercoledì 17, i medici di medicina generale devono inserire sullatelematica dellale adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo del Ministero della Salute, ai pazienti di elevata fragilità (Categoria 1: persone estremamente vulnerabili, disabilità grave). L'articolo .

