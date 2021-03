Vaccino covid AstraZeneca, Viola: “Test coagulazione a chi l’ha fatto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Un esame del sangue a chi ha ricevuto il Vaccino anti-covid di AstraZeneca per verificare lo stato coagulativo. Lo propone l’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, per rassicurare i cittadini sulla sicurezza del siero anglo-svedese. “Guardando i numeri, sono quasi certa (e dico quasi solo perché il dubbio è il mio mestiere) del fatto che non ci sia un rischio generale di tromboembolismo legato al Vaccino AstraZeneca” contro covid-19. “Ma non credo che alla gente basti che io, i miei colleghi o i politici ripetiamo che il Vaccino è sicuro. Perché allora non fare un prelievo alle persone che abbiamo vaccinato nei giorni scorsi e analizzare lo stato coagulativo?”. Lo propone sui social Antonella Viola, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Un esame del sangue a chi ha ricevuto ilanti-diper verificare lo stato coagulativo. Lo propone l’immunologa dell’università di Padova, Antonella, per rassicurare i cittadini sulla sicurezza del siero anglo-svedese. “Guardando i numeri, sono quasi certa (e dico quasi solo perché il dubbio è il mio mestiere) delche non ci sia un rischio generale di tromboembolismo legato al” contro-19. “Ma non credo che alla gente basti che io, i miei colleghi o i politici ripetiamo che ilè sicuro. Perché allora non fare un prelievo alle persone che abbiamo vaccinato nei giorni scorsi e analizzare lo stato coagulativo?”. Lo propone sui social Antonella, ...

