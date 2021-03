Vaccino covid AstraZeneca sospeso in Germania (Di lunedì 15 marzo 2021) La Germania sospende l’uso del Vaccino covid AstraZeneca. Lo rende noto il ministero della Salute. Lo stop, secondo la Bild, è stato deciso sulla base delle raccomandazioni del Paul-Ehrlich-Institut, che ritiene necessari ulteriori esami dopo le segnalazioni relative a episodi di trombosi cerebrale. Il quotidiano riporta anche le parole di un portavoce del ministero: l’agenzia europea del farmaco (Ema) decderà “se e come i nuovi risultati condizioneranno l’approvazione del Vaccino”. La scorsa settimana Danimarca, Norvegia e Islanda avevano sospeso l’uso del farmaco, seguite da Bulgaria e Irlanda. Poche ore fa, la stessa decisione è stata presa dall’Olanda. Austria, Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo, sottolinea Bild, hanno bloccato l’uso di un lotto. Romania e Italia hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Lasospende l’uso del. Lo rende noto il ministero della Salute. Lo stop, secondo la Bild, è stato deciso sulla base delle raccomandazioni del Paul-Ehrlich-Institut, che ritiene necessari ulteriori esami dopo le segnalazioni relative a episodi di trombosi cerebrale. Il quotidiano riporta anche le parole di un portavoce del ministero: l’agenzia europea del farmaco (Ema) decderà “se e come i nuovi risultati condizioneranno l’approvazione del”. La scorsa settimana Danimarca, Norvegia e Islanda avevanol’uso del farmaco, seguite da Bulgaria e Irlanda. Poche ore fa, la stessa decisione è stata presa dall’Olanda. Austria, Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo, sottolinea Bild, hanno bloccato l’uso di un lotto. Romania e Italia hanno ...

