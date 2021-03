Vaccino covid AstraZeneca sospeso in Germania

Advertising

RobertoBurioni : nel nostro paese ogni giorno muoiono (COVID a parte) più o meno 1800 persone. Nel momento (spero vicino) in cui vac… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - elenatem : RT @enricoruggeri: Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche ore dop… - Luna61710831 : RT @Ruzzet3: @GiovanniToti @RadioCapital_fm Si può essere anche d'accordo obbligare per legge ma bisogna che vi prendiate la responsabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

Chi ha già fatto ilAstraZeneca deve preoccuparsi? 'Assolutamente no, deve stare sereno'.: IMMUNOLOGA VIOLA, 'BLOCCO ASTRAZENECA MISURA PRECAUZIONALE UTILE' - 'Non posso che condividere ...... ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione delanti -AstraZeneca su tutto il ...Con l’arrivo della nuova ondata e con la campagna vaccinale in atto, per il personale sanitario torna anche il rischio di inchieste giudiziarie per i decessi legati al Covid-19. Occorre una tutela leg ...Il pilota iberico della Honda ha parlato di un possibile ritorno alle gare già per il primo impegno di stagione a Losail (Qatar) in 28 marzo ...