Vaccino AstraZeneca sospeso, ma il governo continua a tacere (Di lunedì 15 marzo 2021) La disastrosa sospensione della somministrazione del Vaccino AstraZeneca rischia di rafforzare le posizione complottiate e no-vax. Ma il governo tace. su Notizie.it.

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - JGiuls_ : RT @GiovaQuez: A parole ci 'atteniamo ad Ema'. Poi, nell'ordine, l'Aifa ha approvato #AstraZeneca con 'preferenze' per età non indicate da… - lpisanu1908 : RT @Libero_official: Il caso di #Sonia, in condizioni gravissime dopo il vaccino #AstraZeneca del lotto ritirato: il drammatico racconto de… -