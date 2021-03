Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia: cosa succede (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando l’Aifa ha deciso di bloccare “in via del tutto precauzionale e temporanea” le somministrazioni del siero anti Covid anche nel nostro Paese dopo le segnalazioni relative a gravi effetti avversi. Prima dell’Italia era stata la Germania a fermare temporaneamente le vaccinazioni in attesa di un parere dell’Agenzia europea del farmaco Ema, parere atteso per il prossimo giovedì 18 marzo, quando si terrà una riunione straordinaria “per concludere su quanto raccolto e su qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere necessaria”. A bloccare l’utilizzo del siero a partire da ieri anche Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Cipro. La campagna vaccinale in Italia rischia così di subire un ... Leggi su udine20 (Di martedì 16 marzo 2021)in. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando l’Aifa ha deciso di bloccare “in via del tutto precauzionale e temporanea” le somministrazioni del siero anti Covid anche nel nostro Paese dopo le segnalazioni relative a gravi effetti avversi. Prima dell’era stata la Germania a fermare temporaneamente le vaccinazioni in attesa di un parere dell’Agenzia europea del farmaco Ema, parere atteso per il prossimo giovedì 18 marzo, quando si terrà una riunione straordinaria “per concludere su quanto raccolto e su qualsiasi ulteriore azione che potrebbe essere necessaria”. A bloccare l’utilizzo del siero a partire da ieri anche Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Cipro. La campagna vaccinale inrischia così di subire un ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ilpost : L'impiego di oltre 17 milioni di dosi del vaccino di #AstraZeneca conferma gli esiti dei test clinici: per le autor… - Carmen5633 : #vaccino #AstraZeneca, finti sms e comunicati: la truffa denunciata dalla polizia postale - antonio_ansp : RT @IlariaBifarini: Italia, Francia, Germania e Spagna sospendono l’utilizzo del vaccino #Astrazeneca. Eravamo noi i complottisti! Ormai c’… -