Vaccino AstraZeneca sospeso in Germania: l'annuncio del ministero (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche la Germania ha annunciato ufficialmente di aver sospeso la somministrazione del Vaccino anti Covid di AstraZeneca È arrivato poco fa l'annuncio da parte del ministero della Salute: la Germania ha sospeso la somministrazione del Vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Una scelta precauzionale, in attesa che arrivino i risultati sui numerosi test che stanno L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - ladyonorato : Da oggi anche l’Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda, sospende la somministrazione del vaccino Astra… - GAvilaDiStefano : #aifa vieta vaccino #AstraZeneca in tutta Italia. Stessa decisione in Germania - Sardanapalooo : RT @sdegnata: ?? #Aifa vieta in tutta Italia l’uso del vaccino #AstraZeneca. -