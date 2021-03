Vaccino AstraZeneca sospeso, docenti e Ata preoccupati (Di martedì 16 marzo 2021) Crescono le ansie e i timori da parte di coloro che si sono vaccinati con AstraZenaca. Le ansie sono sorte a seguito di alcuni “eventi avversi gravi” riscontrati in pazienti a seguito della somministrazione del suo Vaccino: dopo la Germania, anche in Italia l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha infatti deciso di sospendere l’utilizzo del Vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Poco prima della decisione, AstraZeneca, aveva cercato di minimizzare le polemiche con un comunicato stampa con il quale sottolineava che non vi sono i presupposti di aumento di rischio: “Da un’analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 marzo 2021) Crescono le ansie e i timori da parte di coloro che si sono vaccinati con AstraZenaca. Le ansie sono sorte a seguito di alcuni “eventi avversi gravi” riscontrati in pazienti a seguito della somministrazione del suo: dopo la Germania, anche in Italia l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha infatti deciso di sospendere l’utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale. Poco prima della decisione,, aveva cercato di minimizzare le polemiche con un comunicato stampa con il quale sottolineava che non vi sono i presupposti di aumento di rischio: “Da un’analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ilpost : L'impiego di oltre 17 milioni di dosi del vaccino di #AstraZeneca conferma gli esiti dei test clinici: per le autor… - micheled2869 : RT @lorepregliasco: 'In UK sono state somministrate 11 milioni di dosi AstraZeneca e non c'è una differenza dimostrabile Jill numero di coa… - Clorind85648525 : RT @andr900: #AstraZeneca... Non date la colpa ai social del casino. Non sono stati i 'social' a fare i titoli allarmistici tipo 'Insegnan… -