Vaccino Astrazeneca sospeso anche in Olanda. La fake news sui lotti in Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) I possibili effetti collaterali del Vaccino Astrazeneca continuano a spaventare i Paesi europei: anche l'Olanda ha deciso di sospendere le somministrazioni di vaccini Anti - Covid Astrazeneca fino al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) I possibili effetti collaterali delcontinuano a spaventare i Paesi europei:l'ha deciso di sospendere le somministrazioni di vaccini Anti - Covidfino al ...

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività' - Raff_Napolitano : Alcune regioni hanno sospeso il #vaccino #AstraZeneca in attesa delle indagini. Il Ministero della salute non è d'a… - Xdeso : RT @miia_2018: A novembre un 40enne partecipante alla sperimentazione AstraZeneca in India fece causa per le gravi reazioni avverse subìte.… -