Vaccino Astrazeneca | la procura di Biella indaga per omicidio colposo dopo il caso del 57enne | sequestrato il lotto ABV5811

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un’indagine pere il sequestro, in tutta Italia, del. È questa la decisione delladi, che ha aperto un’inchiesta sulla morte di Sandro Tognatti,di Cossato, docente di clarinetto al conservatorio di Novara. A Tognatti era stata somministrata una dose delanti-Covidil 13 marzo. Il suo decesso è avvenuto domenica 14. Iltore diha disposto in via cautelativa il sequestro dell’intero, come già aveva fatto iltore di Siracusa che stando suldel sottufficiale della Marina militare, delegando ai Nas dei carabinieri le operazioni. ...

...provvedimento - scrive il procuratore Teresa Angela Camelio - interviene a seguito della decisione della Regione Piemonte di sospendere 'momentaneamente' la somministrazione del' ...Dopo le sospensioni delle somministrazioni delin alcuni paesi europei - Olanda e Irlanda gli ultimi a decidere lo stop in 'via precauzionale' - dall'università di Oxford arrivano dati rassicuranti dai quali emerge che non vi è ...Sequestro cautelativo ordinato dalla Procura di Biella per poter verificare le fiale del prodotto al fine di escluderne la pericolosità ...In seguito al “caso Piemonte”, dopo la morte di una docente di Biella precedentemente vaccinata, interviene direttamente il Presidente dell’Agenzia italiano del farmaco (AIFA), Giorgio Palù: «Non c’è ...