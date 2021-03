Vaccino AstraZeneca | i docenti chiedono chiarezza | “Siamo preoccupati”

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Aifa, sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca. E temporanea su tutto il territorio nazionale… - Cinzia08959905 : RT @LuisaCMoon: #credo_nella_scienza Ora più che mai. Invito tutti a fare lo stesso. Il rumore dei media che soffia sulle paure delle pers… - sissiago : RT @Cartabellotta: ??Eventi tromboembolici si sono verificati in pochissime persone che hanno ricevuto #vaccino #AstraZeneca ??La loro incid… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

IL GIORNO

... ha reso noto il comunicato della stessa Aifa, che non si ritiene responsabile di tali comunicazioni: ' L'Aifa ha smentito la notizia ribadendo che l'unico lotto dioggetto del ...La giornata: dalla psicosi allo stop, caos sul...dati che possediamo ora su AstraZeneca ci rendono tranquilli" … Vaccino anti-Covid AstraZeneca, il virologo Andrea Crisanti … dati che possediamo ora su AstraZeneca ci rendono tranquilli, mi ..."Le scelte compiute e condivise oggi sono state assunte esclusivamente in via precauzionale". "Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclus ...