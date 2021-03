Vaccino AstraZeneca | Crisanti | “Lo consiglio | indagare senza panico”

(Di lunedì 15 marzo 2021) No alsulanti-Covid, “i dati che possediamo finora ?ci fanno stare tranquilli”. Lo afferma il virologo Andrea, intervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7, dove ha assicurate che “io mi vaccinerei cone ho consigliato a persone a me care di vaccinarsi con”. Questi 2-3 casi” di sospetti eventi tromboembolitici segnalati dopo l’iniezione scudo “sono obiettivamente pochi, perché in Inghilterra hanno vaccinato 10 milioni di persone cone non hanno evidenziato nessun caso di questa complicazione. Su questi casi bisognaminimizzare né creare”, ha detto.? “Si stanno accumulando evidenze di una serie di effetti collaterali molto ...

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - HuffPostItalia : Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività'

...provvedimento - scrive il procuratore Teresa Angela Camelio - interviene a seguito della decisione della Regione Piemonte di sospendere 'momentaneamente' la somministrazione del' ...Dopo le sospensioni delle somministrazioni delin alcuni paesi europei - Olanda e Irlanda gli ultimi a decidere lo stop in 'via precauzionale' - dall'università di Oxford arrivano dati rassicuranti dai quali emerge che non vi è ...Sequestro cautelativo ordinato dalla Procura di Biella per poter verificare le fiale del prodotto al fine di escluderne la pericolosità ...In seguito al “caso Piemonte”, dopo la morte di una docente di Biella precedentemente vaccinata, interviene direttamente il Presidente dell’Agenzia italiano del farmaco (AIFA), Giorgio Palù: «Non c’è ...