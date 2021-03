Vaccino Astra-Zeneca | sospesa anche in Italia e Germania la somministrazione

(Di lunedì 15 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca contro Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Una decisione presa in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei, ultimo fra tutti la Germania, al fine di indagare su alcuni episodi di coaguli di sangue verificatisi dopo la vaccinazione.

Prima di questa sospensione, già stabilita in Puglia dallo scorso giovedì 11 marzo, a Barletta è stato sottoposto al- Zeneca tutto il personale scolastico under 55....aveva bloccato con un provvedimento urgente la somministrazione del lotto ABV2856 delanti -... 'La tutela della salute va messa davanti a tutto: mi vaccinerò anche conZeneca, nel caso, ...Dopo i problemi di coagulazione del sangue riscontrati negli ultimi giorni su soggetti che avevano ricevuto il vaccino Astra Zeneca, Italia e Germania hanno indetto il blocco della somministrazione a ...L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti ...