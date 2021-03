Vaccino anti-Covid, ipotesi “liste di riserva” per evitare il rischio dello spreco di dosi (Di lunedì 15 marzo 2021) Una “lista di riserva” per evitare lo spreco di dosi di Vaccino anti-Covid. È questa l’ipotesi allo studio che tradurrebbe in maniera pratica l’“altrimenti chi passa” anticipato in diretta tv dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo durante l’ospitata a Che tempo che fa. L’indicazione sarà fornita a breve da parte della struttura commissariale per l’emergenza Covid così da evitare il fenomeno segnalato in diversi parti l’Italia di dosi avanzate al termine della giornata di somministrazioni. In sostanza, l’ipotesi è quella di chiedere alle Regioni “liste di riserva” in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Una “lista di” perlodidi. È questa l’allo studio che tradurrebbe in maniera pratica l’“altrimenti chi passa”cipato in diretta tv dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo durante l’ospitata a Che tempo che fa. L’indicazione sarà fornita a breve da parte della struttura commissariale per l’emergenzacosì dail fenomeno segnalato in diversi parti l’Italia diavanzate al termine della giornata di somministrazioni. In sostanza, l’è quella di chiedere alle Regioni “di” in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di ...

