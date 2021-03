Vaccino, 54enne napoletana ricoverata in terapia intensiva dopo somministrazione (Di lunedì 15 marzo 2021) Una 54enne è attualmente ricoverata in terapia intensiva a Napoli dopo che era stata vaccinata con il lotto AstraZeneca sotto sequestro in Italia. AstraZeneca, donna di 54 anni in condizioni gravissime a Napoli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Unaè attualmenteina Napoliche era stata vaccinata con il lotto AstraZeneca sotto sequestro in Italia. AstraZeneca, donna di 54 anni in condizioni gravissime a Napoli su Notizie.it.

