"Vaccini poco efficaci, immunità di gregge impossibile". Covid, la Viola ribalta il quadro | Video

L'immunità di gregge contro il Covid? Non la raggiungeremo né a settembre, né mai. A metterlo in chiaro è l'immunologa Antonella Viola, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, secondo cui la battaglia per l'immunità di gregge è sì, persa in partenza, ma proprio per questo rappresenta "un vincolo inutile" e soprattutto un falso problema. "Non la raggiungeremo mai, perché abbiamo dei Vaccini con una efficacia bassa e quindi dovremmo vaccinare oltre il 100% dei cittadini. impossibile", premette la Viola. A chi già prevede il peggio e un altro autunno nero, sempre nel caso che la campagna vaccinale proceda a spron battuto e senza intoppi (ad esempio, altri "gialli" in stile Astrazeneca) fino alla ...

