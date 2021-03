Vaccini | l’ordinanza di Figliuolo per evitare sprechi

Leggi su zon

(Di lunedì 15 marzo 2021) Francescofirmarelativa airesidui. Secondo quanto riferisce l’ANSA, sarà prevista somministrazione eccezionale per le dosi avanzate. Il provvedimento ottimizza la campagna vaccinale ed evita gliIl Commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco, ha firmatocon cui dispone la destinazione e lo smaltimento deiresidui. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa nazionale ANSA, il provvedimento è volto ad ottimizzare la campagna vaccinale e adnella somministrazione. Si legge così nella nota stampa: “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale deiper la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in ...