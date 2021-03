Vaccini | la rassicurazione di Crisanti | “Ho detto a persone care di vaccinarsi con Astrazeneca”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il provvedimento dell’Aifa che ha disposto, in via precauzionale e temporanea, la sospensione del Vaccinosu tutto il territorio nazionale, arriva ladel noto virologo. “I dati che possediamo finora ci fanno stare tranquilli” ha spiegatointervenendo a ‘L’aria che tira’ su La7. “Io mi vaccinerei con– ha aggiunto – e ho consigliato aa medicon”. Questi 2-3 casi di sospetti eventi tromboembolitici segnalati dopo l’iniezione scudo sono obiettivamente pochi, perché in Inghilterra hanno vaccinato 10 milioni dicone non hanno evidenziato nessun caso di ...

La Germania si aggiunge ad altri paesi come la Danimarca e una zona della Francia, nonostante i tentativi dida parte dell'Ema. L'agenzia europea dei medicinali.Laarriva dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Sui timori per AstraZeneca, il commissario all'emergenza Figliuolo spiega che in questa fase nessuna dose può essere sprecata e ...Dopo il provvedimento dell’Aifa che ha disposto, in via precauzionale e temporanea, la sospensione del Vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, arriva la rassicurazione del noto virologo ...Anche la Germania ha deciso di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca. Lo ha reso noto il governo tedesco. (notizia in aggiornamento) Boris Johnson, ...