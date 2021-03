Vaccini: i medici non vogliono fare le punture e chiedono lo "scudo penale" (Di lunedì 15 marzo 2021) “Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono ‘atti dovuti’ ma serve mettere in serenità gli operatori e pensare a “una sorta di ‘scudo penale’, un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo”. Così all’agenzia di stampa Ansa il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca. “Oggi - dice Anelli - in assenza di una norma, in un momento straordinario dove abbiamo una malattia che è comparsa per la prima volta sulla faccia della terra non abbiamo una terapia risolutiva; ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono ‘atti dovuti’ ma serve mettere in serenità gli operatori e pensare a “una sorta di ‘’, un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo”. Così all’agenzia di stampa Ansa il presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca. “Oggi - dice Anelli - in assenza di una norma, in un momento straordinario dove abbiamo una malattia che è comparsa per la prima volta sulla faccia della terra non abbiamo una terapia risolutiva; ...

Advertising

LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'RIVOLUZIONE VACCINI. IN CAMPO 120MILA MEDICI, 500MILA FIALE AL GIORNO. ENTRO SETTEMBRE L'80% DEGLI… - sole24ore : Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della… - ilriformista : Entro fine giugno arriveranno 52 milioni di dosi. Presto operativi medici di base, specializzandi e odontoiatri… - PatoOsko : RT @PaperinikEdonna: @Rodolfo14607379 @gbongiorno66 Che evidentemente in pochi hanno compreso..perché il tweet dell'avvocato è gravissimo!!… - dellagattaclau5 : RT @Milly__24__: QUANTOGUADAGNANO I MEDICI DI BASE CON I VACCINI?€ 10,00 A IN(O)CULAZIONE IN AMBULATORIO€ 25,00 A IN(O)CULAZIONE A CASA€ 31… -