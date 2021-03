Vaccini, i medici chiedono lo “scudo penale”. Anelli (Fnomceo): “Il rischio è che rifiutino di vaccinare” (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il caso dei medici finiti sotto inchiesta per la morte di alcune persone cui era stato somministrato il vaccino anti-Covid AstraZeneca (e a proposito delle quali per il momento non è stato accertato nessun legame con il vaccino), il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli ha rivolto un appello affinché si pensi a una sorta di “scudo penale” per i medici vaccinatori. “Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia”, ha detto Anelli all’Ansa. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono ‘atti dovuti’ ma serve mettere in serenità gli operatori”. Secondo il medico, occorre pensare a “una sorta di ‘scudo penale’, un ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il caso deifiniti sotto inchiesta per la morte di alcune persone cui era stato somministrato il vaccino anti-Covid AstraZeneca (e a proposito delle quali per il momento non è stato accertato nessun legame con il vaccino), il presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e odontoiatri () Filippoha rivolto un appello affinché si pensi a una sorta di “” per ivaccinatori. “Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia”, ha dettoall’Ansa. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono ‘atti dovuti’ ma serve mettere in serenità gli operatori”. Secondo il medico, occorre pensare a “una sorta di ‘’, un ...

Advertising

LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'RIVOLUZIONE VACCINI. IN CAMPO 120MILA MEDICI, 500MILA FIALE AL GIORNO. ENTRO SETTEMBRE L'80% DEGLI… - ilriformista : Entro fine giugno arriveranno 52 milioni di dosi. Presto operativi medici di base, specializzandi e odontoiatri… - sole24ore : Vaccini, ecco il piano: 500mila dosi al giorno e 80% di immunizzati entro settembre. In campo anche i medici della… - AndreaMarano11 : RT @Misurelli77: Medici e infermieri aggrediti e insultati per strada Autoambulanze inseguite Fakenews vergognose su vaccini e cure miracol… - IsraelinItaly : RT @marcodimaio: ?? In diretta insieme all'Ambasciata d’Israele parliamo della campagna di #vaccinazione israeliana insieme a uno dei medici… -