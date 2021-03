Vaccini Covid, la Germania sospende il vaccino AstraZeneca. Perché questa decisione (Di lunedì 15 marzo 2021) Lockdown o non lockdown. Zone rosse, gialle e arancioni. Ma se la popolazione non si vaccina, o meglio, se i Vaccini non vengono approvati dagli addetti ai lavori allora è tutto inutile. Peggio. I cittadini fanno sacrifici ‘a vuoto’, senza che ci siano ricadute positive sulla lotta al coronavirus che sta stremando tutti. E le ultime notizie che giungono sul vaccino di AstraZeneca non sono poi così rassicuranti. La Germania, notizia data da Repubblica domenica 14 marzo, ha sospeso la somministrazione del vaccino realizzato dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. E nel frattempo arrivano le dichiarazioni di Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell’agenzia europea che valuta i medicinali, meglio conosciuta come Ema. Cavaleri ha parlato all’Europarlamento proprio del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Lockdown o non lockdown. Zone rosse, gialle e arancioni. Ma se la popolazione non si vaccina, o meglio, se inon vengono approvati dagli addetti ai lavori allora è tutto inutile. Peggio. I cittadini fanno sacrifici ‘a vuoto’, senza che ci siano ricadute positive sulla lotta al coronavirus che sta stremando tutti. E le ultime notizie che giungono suldinon sono poi così rassicuranti. La, notizia data da Repubblica domenica 14 marzo, ha sospeso la somministrazione delrealizzato dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. E nel frattempo arrivano le dichiarazioni di Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell’agenzia europea che valuta i medicinali, meglio conosciuta come Ema. Cavaleri ha parlato all’Europarlamento proprio del ...

