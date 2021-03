Vaccini Covid | anche l’Italia sospende il vaccino AstraZeneca La decisione dell’Aifa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ilvietato in Italia. Lo comunica l’Aifa, l’agenzia del farmaco. L’Aifa ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del19 su tutto il territorio nazionale. Taleè stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”, annuncia l’Afa che, “in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”. Una notizia che arriva dopo quella di poche ore fa dell’apertura, da parte della procura di Biella, di un procedimento penale per omicidio colposo contro ignoti ...