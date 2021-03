Vaccini | contro lo spreco di dosi ipotesi liste di riserva da Regioni

Advertising

carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di #greenpass e vaccini; #deepfake; social, disinfo, censure,… - TgLa7 : #Vaccini: contro spreco dosi liste riserva Regioni. Chiamate last minute a pazienti in lista nei giorni successivi - RobertoBurioni : Fantastica notizia! EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un'altra… - AdrianoSalis : @La7tv “Svolta culturale” “Accelerazione” “Cambio di passo” e minchiate varie sono la “musica” del pifferaio magico… - TheRealSeeQer : RT @FelipeKarmelo: Il ricatto vaccini contro libertà è semplicemente inaccettabile per chiunque abbia un minimo di dignità e amor proprio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini contro

Il Sole 24 ORE

Sarà fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per "evitare il rischio dello spreco di dosi" . L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di ...Sarà fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per 'evitare il rischio dello spreco di dosi'. L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di ...Questo è il manifesto di CEPI appena diffuso per promuovere un’azione globale che permetta di fronteggiare la gravità del momento. In realtà le epidemie sono un evento ricorrente nella storia dell’uom ...Così ricorda Gaetano Mazzola, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo che sottolinea come sia obbligatorio rivolgere un plauso a tutti coloro che sono oggi in prima linea ...