Vaccini AstraZeneca, donna in condizioni gravissime (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E' gravissima Sonia Battaglia, 54 anni, napoletana, ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. Nei giorni scorsi, la donna aveva fatto il vaccino AstraZeneca, appartenente al lotto ABV5811, sospeso in tutta Italia e in altri Paesi europei. I familiari sottolineano che la donna non ha patologie pregresse, che conduce una vita sana e regolare. Adesso, però, le sue condizioni sono gravissime. A confermarlo sono i parenti di Sonia Battaglia ma anche fonti sanitarie. "Mia sorella ha fatto il vaccino il primo di marzo – scrive su Facebook il fratello Antonio – e da allora è caduta in un precipizio. Adesso è all'ospedale in fin di vita. I medici danno poche speranze. Ci vorrebbe un miracolo. Sto pregando perché ciò avvenga. Non so se serva, ma vi ...

