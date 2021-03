Vaccini al parco di Trenno: duemila iniezioni al giorno (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano - duemila vaccinazioni in nove ore. Una dose somministrata in 5 minuti senza nemmeno scendere dall'auto. Questi i numeri principali dell'hub vaccinale al parco di Trenno, il punto drive through ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano -vaccinazioni in nove ore. Una dose somministrata in 5 minuti senza nemmeno scendere dall'auto. Questi i numeri principali dell'hub vaccinale aldi, il punto drive through ...

