Vaccinazioni, con 2mila iniezioni via alla campagna ligure dei medici di famiglia. Iniziate le somministrazioni all’Università (Di lunedì 15 marzo 2021) Entreranno in funzione i venti centri vaccinali aperti in regione, in ognuno dei quali sono previsti due turni - uno al mattino e uno al pomeriggio - con quattro dottori e fino a 140 dosi per turno in ogni hub Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 marzo 2021) Entreranno in funzione i venti centri vaccinali aperti in regione, in ognuno dei quali sono previsti due turni - uno al mattino e uno al pomeriggio - con quattro dottori e fino a 140 dosi per turno in ogni hub

Advertising

MatteoRichetti : Finalmente un cambio di passo. 500mila vaccinazioni al giorno e copertura dell’80% entro la fine dell’estate. Con i… - Tg3web : Vaccinazioni con fuori programma a Pittsfield, in Massachusetts. Tra le persone in attesa c'era il grande violoncel… - Agenzia_Ansa : È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto nelle scorse ore a… - falcao_fo : RT @falcao_fo: #Iononhopaura dal 1998 faccio circa 2 vaccinazioni (richiami, antinfluenzale etc) all'anno. #iomivaccino anche con #astrazen… - falcao_fo : #Iononhopaura dal 1998 faccio circa 2 vaccinazioni (richiami, antinfluenzale etc) all'anno. #iomivaccino anche con… -