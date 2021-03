Usa, Trump contro Meghan Markle: le accuse dell’ex presidente (Di lunedì 15 marzo 2021) . A rendere nota l’idea del tycoon americano è stato il suo collaboratore Stephen Miller Donald Trump non ha una buona idea di Meghan Markle e di tutta la storia relativa al rapporto con la Royal Family inglese. L’ex presidente americano non ha mai parlato pubblicamente di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) . A rendere nota l’idea del tycoon americano è stato il suo collaboratore Stephen Miller Donaldnon ha una buona idea die di tutta la storia relativa al rapporto con la Royal Family inglese. L’examericano non ha mai parlato pubblicamente di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Trump critica Meghan Markle: non è buona, lo vedono tutti #MeghanMarkle - gianperri : RT @FedericoRampini: Anche la stampa #Usa più progressista dà atto che il successo sui #vaccini è bipartisan, solo i media italiani non se… - gianperri : RT @FedericoRampini: Anche la stampa #Usa più progressista dà atto che il successo sui #vaccini è bipartisan, solo i #media italiani non se… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump critica Meghan Markle: non è buona, lo vedono tutti #MeghanMarkle - stefanorasi : RT @sabrina__sf: Per chi volesse scrivere al Presidente Trump, questo è il suo indirizzo: President J. Donald Trump c/o Mar-A-Lago Club 11… -