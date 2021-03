Usa, Francia e Germania i primi tre esportatori di armi al mondo. Italia 10ma (Di lunedì 15 marzo 2021) Stati Uniti, Francia e Germania, tre dei primi cinque esportatori di armi al mondo, hanno incrementato le esportazioni dei loro armamenti nel mondo anche negli ultimi cinque anni, tra il 2016 e il 2020. Un balzo in avanti compensato dal notevole calo dell'export di Russia e Cina, secondo i nuovi dati pubblicati sui trasferimenti globali di armamenti da parte dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). L'Italia è scesa nell'ultimo quinquennio al decimo posto della classifica mondiale dei maggiori esportatori di grandi armamenti, dietro Israele e Corea del Sud. La quota Italiana sul mercato mondiale è scesa del 22% rispetto al 2011-2015, dal 2,8% al 2,2% secondo i dati del Sipri, che stima i volumi di ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) Stati Uniti,, tre deicinquedial, hanno incrementato le esportazioni dei loro armamenti nelanche negli ultimi cinque anni, tra il 2016 e il 2020. Un balzo in avanti compensato dal notevole calo dell'export di Russia e Cina, secondo i nuovi dati pubblicati sui trasferimenti globali di armamenti da parte dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). L'è scesa nell'ultimo quinquennio al decimo posto della classifica mondiale dei maggioridi grandi armamenti, dietro Israele e Corea del Sud. La quotana sul mercato mondiale è scesa del 22% rispetto al 2011-2015, dal 2,8% al 2,2% secondo i dati del Sipri, che stima i volumi di ...

Advertising

watohal : Ma c'è da chiedersi, ma sarà vero che gli schiavi usa della eu potranno permetterlo? - polveredystelle : RT @AlessandroCere7: La Germania vuole abbandonare la #Francia sul campo degli armamenti e favorire gli USA . Questo è pane per @agambella… - AlessandroCere7 : La Germania vuole abbandonare la #Francia sul campo degli armamenti e favorire gli USA . Questo è pane per… - TaszuC : RT @ECFRRoma: ??Come possono #Francia e #Germania lavorare insieme (e con gli #USA di #Biden) quando hanno posizioni spesso divergenti? ??Sco… - bm_arry : @assurdbanipal @bravimabasta Ma risultato di che? La Francia e' una delle potenze mondiali, come le 'nazioni multie… -