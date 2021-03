Uomini e Donne, Roberto Di Silvestri smascherato: la sua versione dei fatti (Di lunedì 15 marzo 2021) Uomini e Donne è fatto non solo di persone che vivono la puntata e le esterne, ma anche delle segnalazioni che arrivano dal mondo reale, oltre la trasmissione. Roberto Di Silvestri, ormai ex Cavaliere del programma di Maria De Filippi, è stato costretto a lasciare dopo che sono venuti a galla alcuni video e audio che lo mostrano come fidanzato con un’altra donna. Roberto Di Silvestri: scoperchiato il vaso a Uomini e Donne In onda ci finisce un videomessaggio mandato proprio da Roberto Di Silvestri a una donna. Lo scenario è quello dei camerini di Uomini e Donne dove le dice: “Mi manchi“. La seconda “prova” è un altro messaggio dal contenuto difficilmente male interpretabile: ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 marzo 2021)è fatto non solo di persone che vivono la puntata e le esterne, ma anche delle segnalazioni che arrivano dal mondo reale, oltre la trasmissione.Di, ormai ex Cavaliere del programma di Maria De Filippi, è stato costretto a lasciare dopo che sono venuti a galla alcuni video e audio che lo mostrano come fidanzato con un’altra donna.Di: scoperchiato il vaso aIn onda ci finisce un videomessaggio mandato proprio daDia una donna. Lo scenario è quello dei camerini didove le dice: “Mi manchi“. La seconda “prova” è un altro messaggio dal contenuto difficilmente male interpretabile: ...

