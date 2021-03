Uomini e Donne | Roberto assente in studio | ecco il motivo

(Di lunedì 15 marzo 2021) La tronista Samantha Curcio sta mostrando un palese interesse per il corteggiatoreScippa. Nella puntata di oggi, lunedì 15 marzo, il ragazzo non si è presentato nelloe Maria De Filippi ha spiegato ilinSamantha è una giovane apparsa già nel piccolo schermo nel programma televisivo Alta infedeltà. Ha avuto il ruolo dell’amante in una puntata e ciò è stato segnalato dall’influencer Deianira Marzano. Secondo il suo parere probabilmente Samantha è alla ricerca della popolarità, piuttosto che dell’amore. È intervenuta senza situazione Raffaella Mennoia per difendere il suo programma, spesso messo in discussione per alcuni partecipanti interessati solo al business. Samantha sta portando avanti il suo percorso senza badare a ...

Giancarlo Cellucci è uno dei protagonisti più discussi del trono over di, soprattutto per la sua frequentazione con Aurora Tropea: una storia fatta di alti e bassi e che è stata vissuta in modo opposto dai due: lei ha ammesso di provare un sentimento molto ...