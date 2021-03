Uomini e Donne | Marco e Beatrice salta di nuovo il matrimonio

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sembra non esserci pace perFantini eValli. Il loroè stato infatti nuovamente rimandato. La coppia, conosciutasi negli studi televisivi di ‘‘, non vedeva infatti l’ora di coronare il suo sogno d’amore. La data delle nozze era stata fissata per il prossimo settembre 2021 ma, come annunciato dalla futura sposa, c’è stato un cambiamento. La causa di tutto questo è, come si può ben immaginare, l’emergenza sanitaria che ha cambiato completamente le nostre vite. Ancora cambiamenti per: quando ci saranno le nozze? La data delle nozze è stata appunto spostata, proprio perché i due vorrebbero vivere quel giorno in totale serenità, cosa che potrebbe non accadere a causa della pandemia Covid-19. Per il ...