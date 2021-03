Uomini e donne gossip | ritorno a sorpresa di Nicola Vivarelli

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 marzo 2021) Verso la fine dello scorso anno,, ex corteggiatore di Gemma Galgani a, aveva salutato tutti, rivelando che non ci sarebbe stato per diverso tempo a causa di impegni di lavoro. Ora però eccolo riaprire il suo profilo social, sul quale sembra in forma più che mai e determinato a far sentire la sua presenza. Dopo l’addio tra lui e Veronica, appare in una diretta online dove comunica a chi lo segue che presto ci saranno grandi novità. Di che cosa si tratta? Sirius però evita di commentare e controbattere alle parole di Veronica, la quale sostiene che lui in realtà sia omosessule e che voglia nasconderlo. Vi sveliamo che durante la sua assenza ha avuto diversi scambi di messaggi con Gemma….ci potrebbe essere un possibiledi fiamma? Dello stesso argomento potrebbe ...