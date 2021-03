Uomini e Donne | anticipazioni del 15 marzo | Samantha sceglie Gero

(Di lunedì 15 marzo 2021) Primo appuntamento settimanale diRiparte una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Venerdì scorso il pubblico di Canale 5 ha assistito ad una segnalazione ai danni di Roberto, cavaliere siciliano del Trono over. L’uomo ha omesso di essere già impegnato e una fonna ha chiamato in trasmissione per snadcherarlo. Il diretto interessato ha negato, ma alla fine ha lasciato lo studio. Cosa accadrà nella puntata di lunedì 152021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, svelano che Gianni Sperti avrà l’ennesima forte discussione con la dama Maria. Mentre la tronostaprenderà una decisione inaspettata. Di cosa si tratta? Per scoprirlo continuate a leggere le ...

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - marcodimaio : Ignoti hanno sparso liquido incendiario e dato alle fiamme il portone dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi cod… - laregione : Il vaccino e quegli effetti indesiderati al femminile - luisaMononoke : La festa della donna e poi non ci sono leggi nemmeno nello sport che ci tutelino. Nell'articolo si parla del fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

A Silvio Brusaferro e a tutte lee glidell'ISS va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario fatto ogni giorno al servizio del Paese. Il nemico è il virus. Non ...A Silvio Brusaferro e a tutte lee glidell'ISS va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario fatto ogni giorno al servizio del Paese. Il nemico è il virus. Non ...FANO Recinzioni divelte da ignoti al circuito Marconi: l’area ora sarà presidiata dalla Municipale. Per non assecondare gli assembramenti di persone, applicando così una ...Ad accorgersi della fiamme una pattuglia dei carabinieri che con l’estintore di ordinanza sono intervenuti. Iss a dipendenti: “Massima attenzione” Ignoti hanno sparso liquido incendiario e dato alle f ...