Uomini e Donne, anticipazioni 15 marzo: Gemma elimina Cataldo mentre Samantha spiazza tutti con una scelta (Di lunedì 15 marzo 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì 15 marzo 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, dove eravamo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 marzo 2021)della puntata didi lunedì 152021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., dove eravamo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

robersperanza : Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le do… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - marcodimaio : Ignoti hanno sparso liquido incendiario e dato alle fiamme il portone dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi cod… - xnormalone : RT @fezantiel: perché non vi indignate così tanto pensando a quante volte le donne vengono zittite e messe a tacere giornalmente //in ogni… - ereshkigal_son : @Carlo213Ge @bricolini Certo parliamo di reparti dove in caso di licenziamenti si punta subito alle donne. Donne li… -