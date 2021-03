Unioni gay, dalla Chiesa arriva un secco "no" alle benedizioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteo Orlando Dura presa di posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede, autorizzata da Papa Francesco. Le Unioni omosessuali non possono essere "legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore" "No" alle benedizioni delle Unioni gay. È questo il giudizio reso pubblico dal Vaticano, nella mattinata del 15 marzo 2021, relativamente ad una tematica che tanto ha fatto discutere in questi mesi nel mondo cattolico. La Chiesa, dunque, non dispone del potere di impartire la benedizione alle Unioni tra persone dello stesso sesso e a ribadirlo è l'organo dottrinale fondamentale della Santa Sede, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteo Orlando Dura presa di posizione della Congregazione per la Dottrina della Fede, autorizzata da Papa Francesco. Leomosessuali non possono essere "legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore" "No"dellegay. È questo il giudizio reso pubblico dal Vaticano, nella mattinata del 15 marzo 2021, relativamente ad una tematica che tanto ha fatto discutere in questi mesi nel mondo cattolico. La, dunque, non dispone del potere di impartire la benedizionetra persone dello stesso sesso e a ribadirlo è l'organo dottrinale fondamentale della Santa Sede, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui ...

