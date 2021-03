Unicredit finanzia il progetto Prisma | nella penisola sorrentina una casalbergo per anziani | 65 assunzioni

(Di lunedì 15 marzo 2021), Cooperativa Sociale onlus ha ricevuto unmento ad impatto sociale di 800 mila euro danell’ambito del Decreto Liquidità del Governo. L’operazione rientra nell’ambito del programma Social Impact Banking di, voluto dal Gruppo bancario per sostenere iniziative e progetti realizzati con il chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile. “Ilmento di– si legge in una nota diffusa dall’istituto di credito – è finalizzato a sostenere gli investimenti in corso e programmati connessi alla realizzazione e apertura, prevista a Settembre 2021, di una struttura perche ospiterà 64 ultrasessantacinquenni al fine di garantire loro assistenza e cura, oltre che di un nuovo Poliambulatorio e di un Centro ...

