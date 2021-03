Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula in trappola (Di lunedì 15 marzo 2021) Il conflitto tra Ursula e Genoveva sta animando le puntate di Una Vita in onda in Italia in queste settimane, ma le anticipazioni spagnole sottolineano che le due donne arriveranno ad un punto di profonda rottura che vedrà soccombere la Dicenta. Nel dettaglio, Genoveva cercherà di liberarsi in tutti i modi della sua ormai "scomoda" governante, soprattutto adesso che è riuscita a riconquistare Felipe e nulla sembra ormai poter intralciare i suoi piani, visto che anche Marcia è tornata accanto a Santiago e non rappresenta più una minaccia alla sua storia con l'avvocato. Ursula, però, da qualche tempo è in preda a deliri e visioni e addirittura crede di vedere donna Cayetana. I suoi problemi psichici sono peggiorati al punto da minacciare con un coltello Genoveva. Quest'ultima, quindi, capirà che ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 15 marzo 2021) Il conflitto trae Genoveva sta animando le puntate di Unain onda in Italia in queste settimane, ma lesottolineano che le due donne arriveranno ad un punto di profonda rottura che vedrà soccombere la Dicenta. Nel dettaglio, Genoveva cercherà di liberarsi in tutti i modi della sua ormai "scomoda" governante, soprattutto adesso che è riuscita a riconquistare Felipe e nulla sembra ormai poter intralciare i suoi piani, visto che anche Marcia è tornata accanto a Santiago e non rappresenta più una minaccia alla sua storia con l'avvocato., però, da qualche tempo è in preda a deliri e visioni e addirittura crede di vedere donna Cayetana. I suoi problemi psichici sono peggiorati al punto da minacciare con un coltello Genoveva. Quest'ultima, quindi, capirà che ...

