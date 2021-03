Una Vita anticipazioni spagnole, pericolosa alleanza ad Acacias (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora una volta le puntate spagnole di Una Vita vedono al centro della scena colei che è diventata a tutti gli effetti la cattiva della telenovela, ovvero Genoveva Salmeron. Quest’ultima presto si macchierà le mani con il sangue della povera Marcia, che morirà accoltellata. La Salmeron sarà accusata e processata per questo crimine, ma con abilità riuscirà a farsi assolvere, scatenando così le ire di Felipe. Genoveva prima tenterà di riconquistare l’avvocato, ma quando tutti i suoi tentativi saranno risultati vani, cambierà completamente atteggiamento nei suoi confronti, decidendo di vendicarsi anche di lui. Puntate spagnole di Una Vita, Natalia ad Acacias Il personaggio di Natalia farà capolino nelle puntate in onda in Italia, tra qualche mese e sarà protagonista di un fatto che metterà in crisi il ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Ancora una volta le puntatedi Unavedono al centro della scena colei che è diventata a tutti gli effetti la cattiva della telenovela, ovvero Genoveva Salmeron. Quest’ultima presto si macchierà le mani con il sangue della povera Marcia, che morirà accoltellata. La Salmeron sarà accusata e processata per questo crimine, ma con abilità riuscirà a farsi assolvere, scatenando così le ire di Felipe. Genoveva prima tenterà di riconquistare l’avvocato, ma quando tutti i suoi tentativi saranno risultati vani, cambierà completamente atteggiamento nei suoi confronti, decidendo di vendicarsi anche di lui. Puntatedi Una, Natalia adIl personaggio di Natalia farà capolino nelle puntate in onda in Italia, tra qualche mese e sarà protagonista di un fatto che metterà in crisi il ...

