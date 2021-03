Una vita anticipazioni episodi 22-28 marzo 2021: il tradimento di Ursula (Di lunedì 15 marzo 2021) Ursula è sempre stata considerata la dark lady di Acacias 38, dopo la scomparsa di Cayetana. Nel tempo subentrerà Genoveva, moglie di Samuel Alday, di cui la Dicenta aveva sposato il padre. La Salmeron rimarrà vedova e inizieranno le sue vendette, anche se in seguito si innamorerà di Felipe, ecco come procederà la loro storyline. Una vita anticipazioni dal 22 al 28 marzo: Ursula racconterà a Felipe chi è veramente Genoveva Non si può dire, di certo, che il ricco quartiere spagnolo di Acacias ci abbia annoiato. Le puntate finali diventeranno sempre più ricche e avvincenti, soprattutto dopo l’arrivo di Genoveva. Coma sappiamo, già da tempo, l’anziana istitutrice ha sempre odiato le coppie che si amano e i bastoni tra le ruote sono la sua specialità. Così deciderà di comportarsi allo stesso modo ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 marzo 2021)è sempre stata considerata la dark lady di Acacias 38, dopo la scomparsa di Cayetana. Nel tempo subentrerà Genoveva, moglie di Samuel Alday, di cui la Dicenta aveva sposato il padre. La Salmeron rimarrà vedova e inizieranno le sue vendette, anche se in seguito si innamorerà di Felipe, ecco come procederà la loro storyline. Unadal 22 al 28racconterà a Felipe chi è veramente Genoveva Non si può dire, di certo, che il ricco quartiere spagnolo di Acacias ci abbia annoiato. Le puntate finali diventeranno sempre più ricche e avvincenti, soprattutto dopo l’arrivo di Genoveva. Coma sappiamo, già da tempo, l’anziana istitutrice ha sempre odiato le coppie che si amano e i bastoni tra le ruote sono la sua specialità. Così deciderà di comportarsi allo stesso modo ...

Advertising

ShooterHatesYou : Mi spiace per chi attende da una vita, ma lo Ius Soli non si può fare. Perché fa troppo ridere vedere i politici d… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Magdeburgo nel 1681 Georg Philipp Telemann, compositore e organista. Contemporaneo di Bach e Hände… - fabiochiusi : Il collasso epistemico è questo: una questione fondamentale per la vita di milioni e milioni di persone, un vaccino… - Elisaebasta_ : la mia schiena dopo aver portato il peso delle aspettative altrui che mai verranno soddisfatte perché la vita non è… - WestRaymond3 : [...](dopotutto, è il periodo del successo di Alexia), duettando tra l'altro con Skye dei Morcheeba. Nel 1999 dà vi… -