UNA VITA, anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 21 a sabato 27 marzo 2021: Emilio, mandato da Felicia, interrompe la lezione di Camino e Maite per controllare che vada tutto bene; la sorella va su tutte le furie perché si sente trattata come una bambina. Felicia propone a Lolita di provare a far ragionare Marcelina, invece di continuare la guerra commerciale. Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le propone di lasciare Acacias per dimenticare Felipe; per poterlo fare chiede più soldi a Genoveva, ma lei si rifiuta. Genoveva continua a minare la sicurezza di Ursula e la mette in ridicolo davanti alle signore. Camino regala a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino; la pittrice ne resta molto colpita. Lolita scopre che la sua gelosia verso Maite era infondata e le chiede scusa. Ramon fa ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 marzo 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 21 a sabato 27: Emilio, mandato da Felicia, interrompe la lezione di Camino e Maite per controllare che vada tutto bene; la sorella va su tutte le furie perché si sente trattata come una bambina. Felicia propone a Lolita di provare a far ragionare Marcelina, invece di continuare la guerra commerciale. Santiago, sempre più innamorato di Marcia, le propone di lasciare Acacias per dimenticare Felipe; per poterlo fare chiede più soldi a Genoveva, ma lei si rifiuta. Genoveva continua a minare la sicurezza di Ursula e la mette in ridicolo davanti alle signore. Camino regala a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino; la pittrice ne resta molto colpita. Lolita scopre che la sua gelosia verso Maite era infondata e le chiede scusa. Ramon fa ...

