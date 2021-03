Una Vita, anticipazioni 16 marzo: un nuovo complice (Di lunedì 15 marzo 2021) Ad Acacias continueranno ad alternarsi intrighi, rivalità e gelosie, come annunciano le anticipazioni della soap opera spagnola di martedì 16 marzo. Innanzitutto, tra Genoveva e Felipe finalmente ci sarà la svolta tanto attesa dalla Salmeron e i due ufficializzeranno la loro relazione davanti ai vicini. La donna si è rivelata abilissima a sfruttare il dolore dell'avvocato per aver perso la sua amata Marcia e si è nuovamente insinuata nella sua Vita fino ad arrivare al fidanzamento ufficiale. Tuttavia, Genoveva dovrà fronteggiare un pericoloso ostacolo che potrebbe compromettere ancora una volta il suo legame con l'Alvarez Hermoso. Nello specifico, Ursula continuerà ad osteggiare i piani della sua padrona e a minacciarla in tutti i modi. La Dicenta ormai da diverso tempo sembra persa dietro i suoi deliri e confonde la realtà con ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 marzo 2021) Ad Acacias continueranno ad alternarsi intrighi, rivalità e gelosie, come annunciano ledella soap opera spagnola di martedì 16. Innanzitutto, tra Genoveva e Felipe finalmente ci sarà la svolta tanto attesa dalla Salmeron e i due ufficializzeranno la loro relazione davanti ai vicini. La donna si è rivelata abilissima a sfruttare il dolore dell'avvocato per aver perso la sua amata Marcia e si è nuovamente insinuata nella suafino ad arrivare al fidanzamento ufficiale. Tuttavia, Genoveva dovrà fronteggiare un pericoloso ostacolo che potrebbe compromettere ancora una volta il suo legame con l'Alvarez Hermoso. Nello specifico, Ursula continuerà ad osteggiare i piani della sua padrona e a minacciarla in tutti i modi. La Dicenta ormai da diverso tempo sembra persa dietro i suoi deliri e confonde la realtà con ...

