Una vita, anticipazioni 15 marzo: una terribile minaccia

Genoveva e Ursula saranno ormai ai ferri corti ed entrambe sfodereranno le loro armi migliori per vincere la guerra. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 15 marzo, rivelano che la Dicenta per costringere la sua signora a rispettare i patti, la minaccerà di rivelare ai vicini la verità sulla morte di Alfredo Bryce. La Salmeron, non si lascerà spaventare dalla minaccia della domestica e la licenzierà. Poi, inviterà i vicini ad un pranzo al ristorante Nuovo Secolo per annunciare il fidanzamento con Felipe. Infine, Camino e Maite, ormai in confidenza, andranno a visitare un museo insieme, ma Felicia non ne sarà contenta, in quanto ritiene l'arte una perdita di tempo.

