“Una storia al presente” il brano di Dodi Battaglia per Stefano D’Orazio (Di lunedì 15 marzo 2021) È online il video di “Una storia al presente”, il nuovo emozionante brano di Dodi Battaglia “Una storia al presente” è il nuovo emozionante brano di Dodi Battaglia che farà parte del prossimo album di inediti in uscita in primavera e sancisce la nuova direzione artistica intrapresa dal compositore ed interprete originario di Bologna. In un album così significativo per il percorso professionale da solista di Dodi, non poteva mancare un personale e sentito omaggio a Stefano D’Orazio, venuto purtroppo a mancare lo scorso 6 novembre. Un modo per ricordare l’amico che per decenni è stato sul palco insieme a lui: questo è “Una storia al ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) È online il video di “Unaal”, il nuovo emozionantedi“Unaal” è il nuovo emozionantediche farà parte del prossimo album di inediti in uscita in primavera e sancisce la nuova direzione artistica intrapresa dal compositore ed interprete originario di Bologna. In un album così significativo per il percorso professionale da solista di, non poteva mancare un personale e sentito omaggio a, venuto purtroppo a mancare lo scorso 6 novembre. Un modo per ricordare l’amico che per decenni è stato sul palco insieme a lui: questo è “Unaal ...

