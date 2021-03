Una mamma usa video deepfake per «aiutare» la figlia a entrare nelle cheerleader (Di lunedì 15 marzo 2021) La tecnologia utilizzata nella maniera più deteriore. Una donna di 50 anni è arrivata a inviare dei video deep fake su minori all’allenatore del team di cheerleader Victory Vipers per gettare discredito sulle compagne di squadra e assicurare il posto in squadra alla propria figlia. Un gesto sconsiderato che, adesso, in seguito all’identificazione della donna come effettiva mittente di questi video falsi, è costato alla donna un’accusa per molestie informatiche su minori e altri reati collegati. LEGGI ANCHE > Intelligenza artificiale e bufale: 3 tecniche per riconoscere un deepfake video Deep fake su minori, la vicenda a Bucks County La mamma si chiama Raffaela Spone. Ha deciso, deliberatamente, di inviare da un’utenza telefonica anonima una serie di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 marzo 2021) La tecnologia utilizzata nella maniera più deteriore. Una donna di 50 anni è arrivata a inviare deideep fake su minori all’allenatore del team diVictory Vipers per gettare discredito sulle compagne di squadra e assicurare il posto in squadra alla propria. Un gesto sconsiderato che, adesso, in seguito all’identificazione della donna come effettiva mittente di questifalsi, è costato alla donna un’accusa per molestie informatiche su minori e altri reati collegati. LEGGI ANCHE > Intelligenza artificiale e bufale: 3 tecniche per riconoscere unDeep fake su minori, la vicenda a Bucks County Lasi chiama Raffaela Spone. Ha deciso, deliberatamente, di inviare da un’utenza telefonica anonima una serie di ...

