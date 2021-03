Una challenge per 20 ragazzi, 70% accetta di rinunciare allo smartphone (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Se pensavate che per 20 ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, chiudere nel cassetto per tre giorni il proprio smartphone, utilizzando al suo posto un telefono non connesso, fosse pura utopia vi sbagliavate. Sì, perchè, a quanto pare, GenZ non è sinonimo di connessione ed essere un nativo digitale non significa non saper vivere “in analogico”.A dimostrarlo è il fatto che ben il 70% di loro ha accolto e superato positivamente #OkZoomer, la sfida promossa dal brand di telefonia Wiko sui suoi social. Solo il 30% dei 20 partecipanti scelti, tra le oltre 250 candidature ricevute, non è riuscito a portare a termine la challenge, fermandosi alle 24 ore in compagnia dell’F3OO, un feature phone fornito da Wiko. E non si è trattato di una semplice parentesi: il 94% si è già detto pronto a ripetere un’esperienza simile. Ma amici e i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Se pensavate che per 20, tra i 18 e i 25 anni, chiudere nel cassetto per tre giorni il proprio, utilizzando al suo posto un telefono non connesso, fosse pura utopia vi sbagliavate. Sì, perchè, a quanto pare, GenZ non è sinonimo di connessione ed essere un nativo digitale non significa non saper vivere “in analogico”.A dimostrarlo è il fatto che ben il 70% di loro ha accolto e superato positivamente #OkZoomer, la sfida promossa dal brand di telefonia Wiko sui suoi social. Solo il 30% dei 20 partecipanti scelti, tra le oltre 250 candidature ricevute, non è riuscito a portare a termine la, fermandosi alle 24 ore in compagnia dell’F3OO, un feature phone fornito da Wiko. E non si è trattato di una semplice parentesi: il 94% si è già detto pronto a ripetere un’esperienza simile. Ma amici e i ...

