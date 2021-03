Un vaccino ogni 5 minuti, obiettivo 2 mila al giorno: come funziona il drive-trhough dell’Esercito a Milano (Di lunedì 15 marzo 2021) Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore, può eseguire 2 mila vaccinazioni contro il Coronavirus. È la catena di montaggio della Difesa messa a punto nel drive through di milano, al parco di Trenno, dove da oggi due linee lavorano alle inoculazioni mentre altre sei continuano a eseguire i tamponi. I cittadini possono vaccinarsi dalle 8.30 alle 17.30 e i primi saranno i professori che insegnano nelle scuole, che riceveranno il preparato di AstraZeneca. Dall’accettazione alla somministrazione, i tempi calcolati sono di 5 minuti senza scendere dall’auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l’attesa all’interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse. March 15, 2021 I due punti vaccinali nel drive through di via Novara in ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Un sistema di somministrazioni che, in nove ore, può eseguire 2vaccinazioni contro il Coronavirus. È la catena di montaggio della Difesa messa a punto nelthrough dino, al parco di Trenno, dove da oggi due linee lavorano alle inoculazioni mentre altre sei continuano a eseguire i tamponi. I cittadini possono vaccinarsi dalle 8.30 alle 17.30 e i primi saranno i professori che insegnano nelle scuole, che riceveranno il preparato di AstraZeneca. Dall’accettazione alla somministrazione, i tempi calcolati sono di 5senza scendere dall’auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l’attesa all’interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse. March 15, 2021 I due punti vaccinali nelthrough di via Novara in ...

