Un Posto al Sole, trama 15 marzo 2021: il ritorno di Michele

Anticipazioni Un Posto al Sole 15 marzo 2021 con il ritorno di Michele che avrà un faccia a faccia imprevisto con la moglie, mentre Patrizio è nel caos. Ecco cosa sta per succedere.

Il ritorno di Michele

Anticipazioni Un Posto al Sole 15 marzo 2021 con una nuova settimana ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti della soap napoletana. I telespettatori più longevi - e non - potranno godere di queste nuove puntate sempre in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì. Tra i tanti colpi di scena ecco il ritorno di Michele Saviani a Palazzo Palladini. L'uomo non avverte nessuno e arriva a casa, per un confronto con la moglie Silvia. La Graziani non ...

